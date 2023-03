Rekordmange milliarder til Sønderjylland

- Det er meget glædeligt, at vi kan præstere det bedste resultat i bankens historie, siger bankens administrerende direktør, Karen Frøsig, i regnskabet.



- Resultatfremgangen skyldes, at vi er lykkedes med at øge renteindtægterne betydeligt, samtidig med at vi har reduceret omkostningerne, lyder det videre.

Sydbank forventer, at de positive takter fortsætter resten af året og regner således med at lande et overskud i intervallet 1,9-2,2 milliarder kroner.