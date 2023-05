Studerende bekymrede over firedobling af renter på SU-lån – derfor skal du ikke gå i panik

- Jeg synes også man skal sige ro på. Renteniveauet i samfundet er blevet større, og det lyder af meget når man siger fire gange – men det er stadig et billigt forbrugslån – som et SU-lån jo reelt er, da det typisk har været brugt til at betale husleje eller fylde køleskabet for, siger Ann Lehmann Erichsen.



Vær ikke så bange for renter

Mange unge føler, at studiegælden er en økonomisk hæmsko, og de vil gerne af med den – blandt andet fordi gæld betyder, at man kan låne mindre, hvis man ønsker at købe en bolig.

- Men hvis man spørger mig, vil jeg sige tænk dig rigtig godt om. Lad være med at være så bange for de renter, for typisk er SU-lånene ikke så store. I gennemsnit skylder man jo under 100.000 i SU-lån, siger Ann Lehmann Erichsen.

Der er helt faste regler for, hvordan SU-lån betales tilbage i seks årlige rater. Hvis man har lånt 60.000 i løbet af studiet, skal man med de nuværende renter betale 1.453 kroner hver anden måned i otte år.

Inflationen gør gæld til en god forretning

Man kan godt lave en aftale med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at betale lånet hurtigere af – eller tilbagebetale hele lånet på én gang, hvis man har penge til det.

Men Ann Lehmann Erichsen opfordrer til, at unge tænker sig grundig om, før de beslutter at lave aftaler om hurtigere afdrag på grund af den stigende rente.