Melanie i job efter fire år på kontanthjælp: Nu takker hun sin mentor med blomster

Det er blot tre uger siden, at 22-årige Melanie Tarp fra Aabenraa begyndte i virksomhedspraktik hos FairTrans i Kliplev. På mandag begynder hun i en fast stilling som lagerarbejder i virksomheden. Men drømmen om et job, havde hun aldrig selv troet kunne blive til virkelighed.

Hun har nemlig været på kontanthjælp, siden hun var 18 år.

Heldigvis troede hendes ungekonsulent Marianne Idea ved jobcenteret i Aabenraa meget mere på hendes evner, end hun selv gjorde. Hun fik derfor overbevist den unge kvinde om, at hun skulle være med i projektet "Unge på Toppen".

Styr på psyke og grundform

Her har Melanie Tarp siden uge otte fået styr på både psyke og grundform. Gennem cykel- og mentaltræning har hun sammen med tre-fem andre udsatte unge fået hjælp til at arbejde med sig selv, så hun kunne blive klar til virksomhedspraktikken.

Unge på Toppen 26 sårbare unge begyndte i uge otte i projektet Unge på Toppen. 23 af dem er stadig med.

Forløbet består af 18 ugers intens træning via kost og idræt, personlig rådgivning samt virksomhedspraktik.

De unge træner samtidig til at cykle 1.600 km ned til samt bestige det mytiske alpe-bjerg Alpe d’Huez på ryttercykel. Grundet corona er cykelturen rykket fra juni til september.

Projektets mål er, at minimum 75 % af dem som gennemfører projektet, kommer ud af offentlig forsørgelse – og gerne alle 100 %.

- Melanie troede ikke selv på, at hun kunne gennemføre projektet. Men hun har fulgt alle instrukser til punkt og prikke, der har bare ikke været noget, fortæller Thomas Sonne, der er leder af "Unge på Toppen".

Mål indfriet

Som tak for tilliden og den store hjælp, som Melanie Tarp har fået fra ungekonsulent Marianne Idea, var hun torsdag forbi jobcenteret med blomster. Og når den unge kvinde begynder som fast medarbejder på lageret på mandag, bliver det stadig med støtte fra projektet.

- Melanie bliver nu en del af efterværnsfasen, hvor vi stadig kommer på besøg i virksomheden en gang om ugen for lige at høre, hvordan det går, siger Thomas Sonne, der også kan fortælle, at 50 procent af de 26 sårbare unge, som begyndte i "Unge på Toppen" i februar kommer til at være i job eller uddannelse inden udgangen af juni.

Et af projektets store mål er dermed indfriet.

