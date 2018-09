10 mand sender Superliga-hold ud

Trods kun 10 mand i mere end en time lykkedes det tirsdag aften 2. divisionsholdet Kolding i pokalturneringen at slå Randers fra Superligaen.

Kolding IF er videre til fjerde runde i pokalturneringen efter en overraskende sejr over Superligaholdet Randers FC.

Trods det, at Kolding IF spiller to rækker lavere end Randers og kun var 10 mand efter en udvisning allerede efter en halv times spil, så blev det til en 2-1-sejr til hjemmeholdet efter en sen udligning i den ordinære spilletid og en afgørende scoring i den forlængede spilletid.

Randers kom foran efter blot seks minutter af opgøret, da 20-årige Emil Riis Jakobsen bragte gæsterne foran. Det lignede længe en smal sejr til gæsterne.

Men tre minutter før tid fik Henrik Brodersen udlignet for Kolding, og dermed fremtvang han forlænget spilletid, da 1-1-stillingen holdt i den ordinære spilletid.

Efter 107 minutter scorede KIFs Rune Nautrup sejrsmålet.

- Vi har et rigtigt godt hold. Det er næsten lige meget, hvem vi møder, så tror vi på, at vi kan slå dem, sagde en glad målscorer og matchvinder Rune Nautrup efter kampen.

Randers-træner: Det blev en fiasko

Randers-træner Thomas Thomasberg ærgrer sig over det overraskende nederlag.

- Det er aldrig rart at ryge ud. Vi førte og var en mand i overtal, og så blev det en fiasko, for det skulle vi kunne have klaret os igennem, siger han ifølge Ritzau til Randers Amtsavis.

Træneren påtager sig i store træk ansvaret for nederlaget. Blandt andet fordi han gav mange reserver spilletid i kampen.

- Vi stiller op med mange reserver, og vi skifter også ud undervejs, hvor vi tager et par sikre kort ud og erstatter med nogle unge.

- Det er på ingen måde deres skyld, men det kan godt give lidt uro og mangel på erfaring i de tilspidsede situationer. Den må jeg tage på min kappe, siger Thomas Thomasberg.

I aften klokken 19 møder Fredericia FC fra 1. division hjemme Sønderjyske i pokalturneringen, og Esbjerg skal en tur mod nord for at møde 2. divisions førerhold Jammerbugt FC. Den kamp fløjtes op allerede klokken 16.30.