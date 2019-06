100 år med udsatte børn i Rønshoved

Rønshoved Skolehjem blev indviet i 1919 som et børnehjem af Charlotte Pauline Rosendahl. Lørdag fejres 100-året med sønderjysk kaffebord for nuværende og tidligere elever.

Rønshoved Skolehjem har kun haft titel af skolehjem siden 2012. Oprindeligt var hjemmet tænkt som, og fungerede som, et børnehjem i begyndelsen af 1900-tallet. Stifter, Charlotte Pauline Rosendahl, døde selv i 1917, men hun havde arbejdet på ideen om børnehjemmet i mange år, så i 1919, to år efter hendes død, kunne det indvies som Rønshoved Børnehjem.

I dag hedder det så Rønshoved Skolehjem og er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier. Skolehjemmet er placeret i den smukke sønderjyske natur, helt ned til Flensborg Fjord.

Det var dog så som så med at nyde naturen, for det sjaskede ned, da festlighederne begyndte først på eftermiddagen. Mens et stort flyshow måtte aflyses, så skærmede teltdugen godt for regnen, så det ikke var noget problem for gæsterne at nyde det store sønderjyske kagebord.