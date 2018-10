Byggeboom: 1.400 nye studieboliger er på vej i Syddanmark

Horsens, Vejle, Kolding, Esbjerg, Fredericia og Sønderborg bygger for de studerende, så byerne undgår boligmangel som i de store studiebyer.

Det er ikke et problem for de studerende at få tag over hovedet i Syd- og Sønderjylland.

Men det kan det blive, hvis der kommer mange nye studerende til landsdelen, som byrådene i flere kommuner håber, der gør. Derfor er flere kommuner lige nu ved at øge antallet af studieboliger.

I alt er 1.472 boliger, der er egnede til studerende, ifølge TV SYDs opgørelse, lige nu i gang med at blive bygget eller planlagt til at blive bygget i nær fremtid i Horsens, Vejle, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Fredericia kommuner.

Her bygger de - klik på kortet og læs om hvert byggeprojekt:

Esbjerg fører an

Mest markant er byggelysten i Esbjerg, hvor man over de kommende år går fra omkring 900 ungdomsboliger i kommunen til mere end 1.650 studieboliger. Det er næsten en fordobling af antallet af studieboliger i byen. Og det på trods af, at antallet af studerende de seneste år er faldet i Esbjerg.

- Det er en fremtidssikring. For få år tilbage, hvor vi var lidt flere studerende, havde vi flaskehalsproblemer på boligområdet. Lige nu er der studieboliger nok, men vi håber jo, at flere studerende bliver trukket til byen de kommende år, og så står boligerne klar til dem, når de kommer, siger Birgit Bech Jensen, der er marketingschef i Esbjerg Erhvervsudvikling.

Esbjerg Towers, et boligprojekt i Esbjerg, giver alene 450 nye ungdomsboliger på vestkysten. Foto: Bjarke Ingels Group

Derfor er Birgit Bech Jensen heller ikke nervøs for, at de nye studieboliger kommer til at stå tomme.

- Der er ikke nogen, der håber, vi bliver ved med at være 6.000 studerende i Esbjerg. Det tal skal gerne stige. Vi satser på de studerende, og der er en række indsatser i gang og på vej, der skal sikre, at der kommer flere studerende til byen.

Ungdomsboliger, familieboliger og studieboliger: Du skal som udgangspunkt være elev, lærling eller aktiv på en SU-berettiget uddannelse for at bo på et kollegie eller i en ungdomsbolig. Derfor er en ungdomsbolig oftest lig med en studiebolig – der er dog mulighed for at unge, der ikke er i gang med en uddannelse, også kan bo i en ungdomsbolig.



Almene familieboliger varierer i størrelse og er som udgangspunkt for alle – og dermed potentielt også for studerende. Når boligselskaber bygger almene familieboliger, vil de mindste lejemål derfor også være egnede som studieboliger.



Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Se mere

- Vi er nødt til at investere

I Sønderborg har de anden tilgang til nybyggeriet. Her åbnede Alssund Kollegiet den 1. oktober i år. Det nye kollegie ligger centralt i Sønderborg og rummer 153 studieboliger.

- Vi har vurderet, at der egentlig er studieboliger nok i Sønderborg, men vi trængte til en opgradering af dem, så derfor har vi bygget de her 153 nye studieboliger samtidig med, vi har nedlagt et tilsvarende antal, forklarer Niels Møller, der er kollegiechef ved Kollegiernes Kontor i Sønderborg.

Han mener, det nye kollegie kan være med til at fastholde de unge studerende i byen.

01:08 Se Amalie Søndergaard Andreassen vise rundt i sin nye bolig på Alssund Kollegiet. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD. Luk video

- Ud over et godt studie, så skal man have et godt sted at bo. Når man har et godt studie og et godt sted at bo, så trives man. Hvis man trives, så danner man netværk og finder kammerater og dermed er der en god mulighed for, at man bliver boende, efter man har uddannet sig, siger Niels Møller og uddyber:

- Vores studerende er vores fremtid – det er dem, der skal være med til at udvikle området. Så ligesom med alt andet er vi nødt til at investere, før vi kan høste.