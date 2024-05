Hvis datteren følger trop, bliver Helle mormor, inden hun er 40 år

Som ung oplever man tit, at der er ting, man ikke ved. Og så er der det, man ved.

Helle Rørvig vidste, at hun skulle være mor.



Hun havde ellers som 18-årig svoret, at hun aldrig skulle have. børn. Men da hun blev 20 år, så var det som om, at det hele faldt i hak. Og da hun var 21, fødte hun sit første barn midt i studieliv og SU. To år senere fødte hun nummer to, Anne.