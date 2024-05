Tredobbelt SU kan være løsning på fertilitetsproblem

Strukturelt problem

Derfor er en stor del af fertilitetsproblemet bundet op på, hvordan vi har indrettet vores verden, forklarer Rune Lindahl-Jacobsen. Det er altså et strukturelt problem.

- Børn sætter dig tilbage i din karriere, når du er kvinde. Vi har en stor ligestilling i Danmark, men det er stadig kvinden, der tager sig af de fleste opgaver omkring børnene. Hvis det i stedet var en fordel for ens karriere at få børn, kunne det være, at flere fik børn tidligt.

Derudover er der også en diskurs i samfundet om, at det er svært at have børn, som er med til at flere genovervejer, om det at få børn er noget for dem.