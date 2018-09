19-årig kvinde amok - rev betjents uniform i stykker

Kvinden gik amok på betjenten, da hun blev stoppet med mistanke om spirituskørsel.

Den 19-årige kvinde var ikke enig i, at hun skulle stoppes af politiet. Hun blev så rasende over at blive stoppet, at hun gik amok på en betjent.

Kvinden kradsede betjenten i ansigtet og rev hans uniform i stykker, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Betjenten stoppede kvinden, der er fra Aabenraa, da han havde mistanke om spirituskørsel, hvilket også var tilfældet.

Hun er nu - udover spirituskørsel - sigtet for vold mod tjenestemand. Hun bliver fremstillet i Retten i Sønderborg søndag kl. 13.