30.000 sønderjyder var indkaldt til krig - 6.000 kom aldrig hjem

Med et øredøvende, skrækindjagende brag suste en stor granat ned for indgangen til min jordhule. Der fulgte et skrækkeligt lufttryk, som åbnede mig munden, uden at jeg dog kunne drage ånde. En lille, grågullig sky af svovldamp hvirvledes ind, en brækket bjælke fløj tværs over begge mine ben, og af de nedstyrtede jordmasser blev jeg begravet til op på maven. Det hele kom i en så uventet fart. Jeg var som lamslået. Ubevægelig blev jeg liggende på ryggen, over tre meter under jorden, ganske alene. Min første tanke gjaldt mor. Åh, du kære mor, skal vi nu aldrig genses mere.