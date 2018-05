35-årig sigtet for voldtægt af 17-årig

En 35-årig mand fra Esbjerg-området er sigtet for at voldtage en 17-årig pige til Tulipanfesten i Ribe.

En festlig aften endte som et mareridt for en 17-årig pige, der lørdag deltog i Tulipanfesten i Ribe. Natten til søndag henvendte hun sig til politiet og fortalte, at hun var blevet voldtaget.

En 35-årig mand er nu sigtet for voldtægten. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Voldtægten skete på eller ved festivalpladsen lørdag aften mellem klokken 23 og midnat.

Politiet har siden ledt efter gerningsmanden, og søndag klokken 16.51 blev en 35-årig mand fra Esbjerg-området sigtet for voldtægten.

Af hensyn til efterforskningen har Syd- og Sønderjyllands Politi i øjeblikket ikke flere oplysninger.