Et godstog blev sent i aftes afsporet under rangering på Fredericia station. Under ulykken blev en midaldrende mand klemt mellem to vogne.

Den 46-årige mand blev klemt mellem vognene, og hans ene arm blev hårdt kvæstet. Han blev kørt til Odense Universitetshospital, og hans tilstand er stabil. Det vides endnu ikke, hvad der afsporede godstoget. Det skal havarikommissionen og arbejdstilsynet i dag undersøge, oplyser vagthavende hos Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til TV SYD.