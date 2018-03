78-årig kvinde fundet i god behold efter 19 timer

Den 78-årige Gerda Pedersen er efter 19 timer fundet i god behold.

Den 78-årige kvinde forlod Billund Plejecenter tirsdag ved 13-tiden. En stor eftersøgning blev hurtigt sat i gang for at finde kvinden, der er dement og har svært ved at orientere sig.

Tirsdag eftermiddag var en helikopter i luften for at lokalisere Gerda Pedersen og også et stort mandskab og hundepatruljer deltog i eftersøgningen..

- Vores patruljer og politihundene indstillede først deres eftersøgning klokken 04 i nat, fortalte vagtchef Michael Sehested, Sydøstjyllands Politi, tidligt onsdag morgen til TV SYD.

Der er søgt i Vandel, Filskov, Hejnsvig og i hele Billund.

Det helt store opbud af politi og hjemmeværn var ved at gøre klar til eftersøgningens dag 2, da meldingen kom om, at den 78-årige kvinde var fundet.

Klokken 07.35 onsdag morgen blev hun opdaget i god behold i en have på Rygbjergvej i Randbøldal, hvor hun var gået til. Afstanden mellem Billund Plejecenter og findestedet er omkring 12 kilometer, hvis man går den direkte vej.

Bor i egen bolig

Den 78-årige kvinde opholdt sig tirsdag, som hun plejer et par gange om ugen, i Billund Plejecenters dagtilbud. Kvinden er dement - men i fysisk god form og bor sammen med sin mand i egen bolig.

Tirsdag eftermiddag forlod hun dagtilbudet og blev sidst set omkring klokken 13.30 ved et byggemarked I Billunds østlige udkant i retning mod Vandel.

- Hun har formentlig gået rundt hele natten, og det har sandsynligvis været med til at holde hende varm. Vi er så lykkelige og lettede over, at hun er fundet i god behold, siger konsulent Heidi Schmidt, fra Billund Kommunes Ældreområde, til TV SYD.