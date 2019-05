900 lys brændte i to nætter og redder vinhøst for 1,8 millioner

Majfrost er en sjælden begivenhed, men er ødelæggende for mange afgrøder - også vindruer. På Skærsøgaard Vin blev årets høst reddet af 900 brændende stearinlys.

Ned til minus 4 grader om natten både den 4. og 5. maj var virkeligheden på vinmarkerne ved Skærsøgaard Vin tæt på Kolding. Det kunne være endt i en økonomisk katastrofe og betydet dårlig vinhøst. Men sådan gik det ikke.

900 stearinlys brændte i to nætter på markerne ved Skærsøgaard Vin. Foto: Privat

- I de 19 år, vi har dyrket vin i Danmark, har vi kun oplevet det én gang tidligere, nemlig i 2011. Den endte det i en katastrofe med en meget ringe høst, fortæller Sven Moesgaard fra Skærsøgård Vin.

Belært af erfaringerne bestilte Sven Moesgaard den gang straks i to paller med 900 stearinlys á 10 kilo hjem. Pris 40.000 kroner.

Det lykkedes at hæve temperaturen til over frysepunktet med de mange brændende lys. Foto: Privat

I otte år har de ligget gemt væk på vingården, men blev de straks hentet frem fra gemmerne og tændt, da varslerne om nattefrost løb ind den 4. maj.

- Vi er lykkelige for, at vi gjorde det. Den investering sparede os for et tab på 1,8 millioner kroner, siger Sven Moesgaard.

900 starinlys á 10 kg blev købt ind allerede i 2011, hvor årets vinhøst blev ødelagt af nattefrost. Foto: Privat

De mange tændte lys hævede temperaturen på markerne til lige over frysepunktet, og det lykkedes Sven Moesgaard og hans folk at holde frosten af de spæde skud på vinplanterne.

- Vi kan se, at ingen planter har taget skade. Så selvom det tog to mand to timer at tænde alle lysene, og vi vågede over markerne i de to nætter, så har det selvfølgelig været det hele værd, siger Sven Moesgaard.