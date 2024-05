Så kom årets første storkeunge i Smedager til verden

Man siger, at storke ruger i 33 dage, men forældrene kan godt udsætte rugningen af det første æg til det andet er lagt, forklarer Storkene.dk's næstformand, Mogens Lange.

- Det gør de instinktivt for at sikre bedst mulig overlevelse af flest mulige unger i et kuld. Storkeunger skal helst komme til verden meget tæt på hinanden, for hvis en unge først kommer til verden en uge efter, at den første unge er klækket, så kan der være alt for stor størrelsesforskel på ungerne, og den eller de mindste unger risikerer at blive tromlet af de større søskende, så de ikke får mad nok.