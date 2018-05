AC Horsens drillede Brøndby på udsolgt stadion

På et udsolgt Casa Arena i Horsens drillede AC Horsens modstanderen fra Brøndby, og gjorde det en del sværere for gæsterne at blive danske mestre.

Var man en tur i Horsens fredag eftermiddag eller aften, så kunne man næppe undgå at få øje på en gul fodboldtrøje eller to.

5.100 fans fra Brøndby IF var nemlig kommet til byen for at se deres hold spille mod AC Horsens i et udsolgt Casa Arena, der har plads til i alt 10.050 tilskuere. I dagens anledning havde udeholdet fået ekstra pladser.

Kampen havde afgørende betydning for Brøndbys mesterskabsdrømme. Med en sejr i kampen ville de have haft alle muligheder for selv at afgøre, om det skulle blive til guld i sidste ende.

Men sådan gik det ikke.

Stak en kæp i mesterskabshjulet

Brøndby IF kom ellers foran 2-0 i slutningen af første halvleg, og sådan så det også ud til at ende helt frem til det 89. minut, hvor Horsens' islandske angrebsprofil Kjartan Finnbogason reducerede. Seks minutter inde i tillægstiden gjorde islændingen det igen, og så stod der 2-2.

Dermed sørgede AC Horsens for, at Brøndby IF nu er afhængig af andre resultater for at blive mestre, når sidste runde af mesterskabsspillet i Superligaen bliver afviklet på mandag.

Ikke alle Brøndbyfans tog pointabet lige pænt. En gruppe valgte nemlig af invadere banen, da kampen var forbi.

Skal sætte deres lid til AC Horsens

Her kan AC Horsens faktisk gå fra at være Brøndbys onde ånd til at blive den gode.

Horsensianerne møder nemlig Superligaens nummer ét, FC Midtjylland, i sidste runde. Kan AC Horsens få point i den kamp, og vinder Brøndby IF deres kamp mod AaB, så kommer guldet til Brøndby.

Det er allerede nu afgjort, at AC Horsens ender på Superligaens 6. plads.

