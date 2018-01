Bådetyve lagde til kaj: Her stoppede sejlturen straks

To bådetyve blev anholdt i Haderslev, da de lagde til kaj med en båd fra Kolding.

To bådtyve i Haderslev har ikke ligefrem haft vind i sejlene i dag. De blev tidligere søndag taget i at have stjålet en båd fra en anden havn.

Indenfor de sidste par dage er der blevet stjålet en båd i Kolding. Båden havde en værdi af 150.000 kroner.

Nu ser det ud til, at båden igen kan komme til at ligge ved den rette kaj i Kolding.

Syd- og Sønderjyllands Politi har kl. 17.25 anholdt de to tyve, der stjal båden i Kolding. De to bådtyve lagde til i Haderslev havn, og det var her politiet fik fat i tyvene, da de lagde til kaj.

De to gerningsmænd er henholdsvis 53 og 38 år. Ifølge politiet er de begge fra Haderslev.