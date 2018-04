Bedre vilkår til veteraner

Nu skal veteranerne på KFUMs soldaterhjem i Fredericia ikke længere dele om et fælles bad. Hjemmet er blevet renoveret. Det blev i dag indviet.

1,5 millioner kroner. Så meget har det kostet at få installeret eget bad og toilet på hvert værelse på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia, der skal gøre hjemmet mere attraktivt for veteranerne.

Læs også Kommuner slår pjalterne sammen for at hjælpe veteraner

I dag blev den nye renovering af veteranhjemmet så indviet.

- Vi har fået fondsmidler til at renovere veteranhjemmet. Tidligere var det små værelser med fælles bad og intet køkken, og nu har vi altså indrettet fire dejlige lejligheder med eget bad og et stort fællesareal med køkken og opholdrum, siger Per Møller Henriksen, der er generalsekretær i KFUMs Soldatermission.

Massere af veteraner har boet her indtil nu, men nu er der altså nogle langt bedre vilkår til dem. Per Møller Henriksen, generalsekretær, KFUMs Soldatermission

Han understreger, at det er nogle helt andre rammer, soldaterne nu møder ind til i Fredericia.

- Samfundet har virkelig været sent ude til at hjælpe veteranerne, men det er lykkedes, og vi er kommet rigtig langt. Masser af veteraner har boet her indtil nu, men nu er der altså nogle langt bedre vilkår til dem, siger han.

KFUMs Soldaterhjem er velkendt

Mange veteraner kender faktisk allerede KFUMs Soldaterhjem.

- Under deres udsendelser er der også soldaterhjem til stede, og så kender de det fra deres uddannelse, siger han.

Og det er blandt andet én af grundene til, at KFUMs Soldaterhjem er så godt for veteranerne, understreger han.

- Vi arbejder også sammen med veteranhjemmet, og det betyder, at veteranerne får psykologhjælp, socialrådgivning og mentorer. På den måde løfter vi her på KFUMs Soldaterhjem i fællesskab og hjælper veteranerne til at komme tilbage til en normal dagligdag, siger Per Møller Henriksen.

Læs også Krigsveteran: Hver løbetur er en sejr over sofaen

Læs også Hund gør livet lettere for krigsveteran