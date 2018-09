Begyndte som en skør idé i Kina: Per bygger trehjulede knallerter - og vil leve af det

Den første var til hans mor, i dag sælger han to til tre om ugen. Per Alsløw har en butik i Christiansfeld med overdækkede el-knallerter, som han selv producerer.

- Hvad er det? Er det motorcykler eller knallerter?, spørger sanger Thomas Buttenschøn nysgerrigt, mens han læner sig op ad døren på et rødt køretøj, der til forveksling ligner den bil, Postmand Per kører rundt i.

Sammen med standupkomiker Ane Høgsberg besøger han Per Alsløws knallertbutik i programmet 'Det er vores sang'. Og det er ikke første gang, Per Alsløw skal svare på det spørgsmål.

Køretøjet skiller sig ud i gadebilledet med sit farvestrålende ydre, sine tre hjul og sit eksotiske udseende, der mest af alt ligner noget, der er faret vild på de danske veje.

Men Per Alsløw synes ikke, at køretøjet er kørt for langt mod nord. Han producerer og sælger nemlig de overdækkede el-knallerter.

Nogle kender dem nok under navnet tuk-tuk fra ferier i Østen, men Per Alsløws udgave hedder en Carper.

- Carper er en sammensætning af ”Car” og ”Per”. Car, fordi det er min bil, og car betyder bil på engelsk, og så mit navn Per, siger han.

Fra Kina til Christiansfeld

Idéen til den særprægede knallert fik han i Kina, hvor han har boet og arbejdet i 10 år. Der så han dem køre rundt i mange afskygninger, og i Danmark havde han kun set få af dem, og de kørte på benzin.

- Jeg synes, det var interessant at se, om man kunne bygge en, som kunne godkendes i Europa, siger han.

'Det er vores sang' kan ses hver lørdag klokken 19.30 på TV SYD og Musiker Thomas Buttenschøn og standupkomiker Ane Høgsberg er på en mission: De vil lave en sang om Syd- og Sønderjylland til syd- og sønderjyderne.

Der var ikke langt fra tanke til handling. Og i dag producerer Per Alsløw de overdækkede el-knallerter på en fabrik i Kina og sælger dem i Christiansfeld.

- Det er vildt fedt, at ældre mennesker rundt omkring ringer og siger, hvor glade de er for køretøjet. De fortæller, at de har fået deres bevægelsesfrihed tilbage, og at de er blevet mobile igen. Det betyder noget at se den glæde, det giver andre.

Den første model var til mor

Da Per Alsløw fik idéen til el-knallerten, var tanken i første omgang, at ældre skulle køre rundt i den. Hans mor var inspirationen, og hun fik den første model i 80 års fødselsdagsgave.

- Min mor bor på landet, og hun havde en gammel Puch Maxi, som hun kørte ind til byen på og handlede. Det gjorde hun også om vinteren i is, sne og sjap, men hendes balanceevne ville ikke blive bedre, og derfor fik hun sådan en, fortæller han.

Moren har da også lagt navn til den første model. For når nu den var til hende, skulle den naturligvis hedde: TILMOR.

Der er dog mange andre end mødre, der i dag køber de overdækkede el-knallerter. Den billigste model koster lige under 30.000 kroner, og lige nu sælger Per Alsløw de to til tre om ugen, han har på lager. Og så er der en del, der står på venteliste.

Han fortæller, at mange unge, der lige har fået knallertkørekort, er interesserede i dem.

- De synes, det er sejt at kunne køre en tur med klassekammerater, for man kan jo være flere i dem, så det er lidt ligesom at få en bil, siger han.

Topfarten er dog lidt anderledes end i en bil. Den sniger sig kun op på 25 kilometer i timen.

Thomas Buttenschøn og Ane Høgsberg kører rundt i Christiansfeld i en blå Carper og deler honningkager ud for at blive inspireret til den sang, de vil skrive om Syd- og Sønderjylland. Foto: Wasabi Film/TV SYD

En skør idé var en god idé

I første omgang fungerede Per Alsløws hjem i Haderslev som lager, butik og værksted.

Men i maj flyttede han ind i tomme lokaler i Christiansfeld. Lokaler, der for ham var oplagte at sælge sine el-knallerter i. Dengang han var dreng, var det nemlig også en knallertbutik.

Og forretningen er vokset, siden han gav sin mor den første Carper.

I butikken har TILMOR fået selskab af modellen ELTUNG – en elkørende sag, der kan bære et tungt læs på sit lad.

- Det hele startede med en lidt skør idé med, at jeg ville markedsføre noget, der var anderledes, men det viste sig, at det var en bedre idé, end jeg havde forestillet mig, siger Per Alsløw.

Idéen er dog ikke så god, så han kan leve udelukkende af det. Endnu. Han har et konsulentfirma i Kina, men han drømmer om, at det ikke er nødvendigt i fremtiden.

- Som det ser ud nu, håber jeg, at det bliver det her, jeg skal leve af fremover. Det skal vokse sig større, og jeg arbejder på at udvikle nye modeller og på at samarbejde med nogle knallertforretninger, siger han.