Bette Bambi Kløverblomst hedder Blåvand Zoos nye "plejebarn"

Blåvand Zoo har fået et nyt familiemedlem. For få dage siden blev et lille rålam afleveret hos Blåvand Zoo, og nu er det kommet i pleje.

Et rålam, endnu med navlestreng, blev for få dage siden afleveret hos Blåvand Zoo, skriver Ugeavisen Varde.

Nu er det lille lam kommet i pleje hos Blåvand Zoo, hvor man forsøger at opforstre den lille, uventede gæst.

Bette Bambi Kløverblomst blev afleveret og smidt i mine arme af et par unge tyskere, som var på ferie her i Blåvand. Louise Hestbech, medejer af Blåvand Zoo

- Bette Bambi Kløverblomst, som det lille søde kræ bliver kaldt, blev afleveret og smidt i mine arme af et par unge tyskere, som var på ferie her i Blåvand. Det var sidste torsdag. Nu ti dage siden. Den havde stadig sin navlesnor, så vores gæt er, at den max var en uge gammel, fortæller Louise Hestbech, som er medejer af Blåvand Zoo, i en pressemeddelelse.

Lige nu bor den lille han udenfor, og han får råmælk fra en gård.

- Fremtidsudsigterne for Bette Bambi Kløverblomst er, når han ikke længere skal have mælk, at tage den med over i Blåvand Zoologisk have og bruge ham til formidling. Det er oplagt at bruge ham til noget fornuftigt og formidle om at lade rålammene ligge, siger Louise Hestbech.

