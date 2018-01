Blå Kors savner frivillige

Frivillighed giver fællesskab og glæde, siger Blå Kors. De leder efter frivillige seniorhjælpere.

Er dit liv i seniorklassen, og har du et par ledige timer? Så var det måske noget for dig at blive frivillig hos Blå Kors. De leder efter seniorer, som har lyst til at bruge nogle timer som frivillig.

- Det er en del af opskriften på det gode seniorliv, siger Marianne Langschwager, som er leder af Blå Kors genbrugsbutikken i Aabenraa.

- Vi har et fællesskab, som er rigtig dejligt at være med i. Og det, at gøre noget godt for andre giver glæde og velvære, siger hun. Hør hende i klippet øverst i artiklen.

Blå kors mangler frivillige. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Selv om hendes butik har omkring 60 frivillige, kan de godt bruge endnu flere. Også Blå Korsbutikkerne i Padborg og Tønder sukker efter flere seniorer, som vil hjælpe til en gang imellem.

vi har et fællesskab, som er rigtig dejligt at være med i. Og det, at gøre noget god for andre, er en del af opskriften på det gode seniorliv- Marianne Langschwager, butiksleder, Blå Kors, Aabenraa

Blå Kors indleder nu en hvervekampagne, og i den forbindelse citerer de britisk forskning for fem veje til det gode seniorliv: Man skal styrke sit netværk, leve et aktivt liv, være til stede i nuet, lære noget nyt og give af sig selv.

Senere på måneden går Blå korsfolk på gaden for at fortælle om glæden ved at være frivillig hos dem. Det er den 16. januar i Padborg, 24. januar i Tønder og den 30. januar i Aabenraa.

Torsdag har Erling Keller Petersen haft sin første dag som frivillig i Aabenraa. Han regner med, at det giver ham indhold i hans nye liv som efterlønner: