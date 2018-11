Frisører klipper 50 udsatte børn - gratis

Køb! Køb mere! Køb meget mere! Black Friday handler meget om penge. Men frisørerne i en lille salon i Esbjerg mener, at dagen skal handle om noget andet. Om at hjælpe.

Klip-klip-klip.

Saksen danser hen over den 8-årige Lucas Hansens hoved. Hans lokker svæver ned og lægger sig på det sorte slag, han har fået svøbt omkring sig.

Da han bliver spurgt om frisuren, er han lidt i tvivl. Men han er slet ikke i tvivl om farven. Eller rettere farverne.

- Jeg vil gerne have rødt og grønt i håret. Og også noget glimmer, siger han.

- Ja? Jamen, det skal du få, siger Lenette Bødker til ham med et sødt smil.

Gratis fletning

Lucas Hansen og hans søster Fie, der er ved at få lavet lavet en lang Rapunzel-fletning, er to af de knap 50 børn og unge, der i dag fredag - Black Friday - får en særlig fin behandling. Gratis.

Normalt gør jeg det selv, fordi jeg ikke har råd til, at de kommer til frisøren. Lillian Hansen, kontanthjælpsmodtager og mor til Lucas og Fie

- Vi vil gerne hjælpe de her mennesker, som ikke har ret meget til daglig. Vi har netop haft en herinde, der kun har 2.000 kr. om måneden at leve for. Man siger, de skal spare op til at kunne gå til frisør, men hvad skal de spare op af, spørger Lenette Bødker.

Lillian Hansen, kontanthjælpsmodtager og mor til to, har ikke haft råd til at sende børnene til frisør i to år. Foto: Finn Grahndin

Ikke råd til frisør

Den hjælpende hånd - og hurtige saks - bliver da også modtaget med kyshånd af børnenes forældre. Som Lucas' og Fies mor, Lillian Hansen.

- Det er vidunderligt. Det er godt, at de kan blive klippet ordentligt for en gangs skyld. Normalt gør jeg det selv, fordi jeg ikke har råd til, at de kommer til frisøren, siger hun.

Det er skønt at se, at de går herfra med et stort smil. Det er det hele værd. Lenette Bødker, frisør i Saxin.

Længe mellem frisør-besøg

Lillian Hansen er kontanthjælpsmodtager, så det med frisøren bliver nemt udsat.

- Hvor lang tid siden er det, at Lucas og Fie kom til en rigtig frisør?

- Der er to år siden.

- Hvorfor?

- Fordi jeg ikke har haft penge til det.

Samarbejde med Mødrehjælpen

Det er frivilligt arbejde. Der ligger en liste med 47 navne. Udvalgt af Mødrehjælpens lokalafdeling Esbjerg.

- Mange af vores trængte familier har meget lidt at gøre godt med. Nogle har max 2.000 kr. at leve for, så er det at gå til frisøren, noget man simpelthen ikke har penge til, siger formanden Kirsten Stage.

Formanden for Mødrehjælpen Kirsten Stage: - Mange af de betrængte familier har max 2.000 kr. at leve for om måneden. Foto: Finn Grahndin

Store smil er det hele værd

Klipningen koster altså ikke en krone. Betalingen består her af noget helt andet.

- Det er skønt at se, at de går herfra med et stort smil. Det er det hele værd, siger Lenette Bødker.

Lucas ser da også helt godt tilfreds ud, da han kigger sig i spejlet og ser sin nye frisure. Med det grønne og det røde. Og ikke at forglemme: Glimmer.

- Et du tilfreds, spørger Lenette Bødker ham.

Han nikker og giver hende et stort smil.

Vilde udsalg

Lige udenfor frisørsalonen Saxin i Esbjerg Midtby bugner det med helt andre tilbud. Det amerikanske Black Friday - som over there, hvor alting er større, er et fænomen med enorme rabatter og kæmpebesparelser og vilde udsalg.

I frisørsalonen Saxin tænker de ikke så meget på Black Friday-feberen. Men det er svært ikke at blive smittet af købe-lysten.

Ødelægger julestemningen

Men Lenette Bødker giver ikke meget for denne dag.

- Det er bare én stor forbrugsfest. Og jeg synes, at den ødelægger julehandlen og julestemningen, siger hun.

Lillian Hansen sidder nu i saksen. Eller rettere under saksen. Hos Lenette Bødkers kollega Karin Tønder. For hun tilbød straks Lillian Hansen en gratis klipning, da hun hørte, at Lucas' og Fies mor ikke havde været til frisør i fire år.

En halv time senere går familien på tre ud af Saxin. En kedelig november-hår-dag er forvandlet til en smuk og farverig wow-hår-dag.

Lucas og hans søster Fie bliver fotograferet bagefter. Foto: Finn Grahndin