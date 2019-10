Blottede sig foran unge piger

Tre piger fik sig torsdag en ubehagelig overraskelse, da en 56-årig mand blottede sig foran dem. Pigerne var ude for at sælge julekalendere.

Tre piger i alderen mellem 12 og 13 år fik sig en ubehagelig overraskelse, da de torsdag ved 15.30-tiden ringede på døren i en ejendom i Esbjerg.

Pigerne var afsted for at sælge julekalendere, og manden i døren gav udtryk for at han gerne ville købe, men da han vendte tilbage i døren med, hvad pigerne troede var penge for kalenderen, stod han i stedet splitternøgen overfor de unge piger.

Den 56-årige blotter blev anholdt kort efter og er nu løsladt efter endt afhøring, oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.