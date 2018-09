Børn ramte bil med stenkast fra bro

En sten blev lørdag aften kastede ned fra en bro i Hovborg.

Tre børn fra Hovborg - to drenge og en pige - kastede lørdag omkring klokken 18 en sten ned fra broen i Hovborg, hvor Ballersbækvej krydser over Grindstedvej (rute 425). Det var angiveligt den ene af drengene på 8 år, der stod for selve kastet.

Stenen ramte en bil ført af en 35-årig mand fra Hejnsvig. Stenen ramte bilens a-stolpe i venstre side ved forruden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Den skulle ikke have ramt ret meget ved siden af, før den havde ramt frontruden, fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

Der er dog ikke sket nogen personskade.

Billisten fik selv fat i børnene efter episoden og rettede henvendelse til deres forældre. Han anmeldte sagen til politiet cirka et døgn efter hændelsen.

Politiet afspærrede Grindstedvej omkring klokken 18.20 søndag for at lede efter stenen, der dog ikke er fundet med sikkerhed. Afspærringen er nu fjernet, og sagen er videregivet til Områdecenter Nordøst, der dækker Vejen Kommune.