Boliger skubber erhverv væk fra havnene

Virksomheder på Kolding og Vejle havne skal ud til fordel for moderne boliger. Det er en generel tendens i Danmark.

Måske forbinder du en havn med pakhuse, høje kraner og skibscontainere. Men det bliver et mere og mere sjældent syn i Danmark.

Byrådet i Kolding vedtog onsdag at skubbe virksomhederne væk fra havnen, så der kan bygges boliger med havudsigt. Det sker blot et par dage efter, byrådet i Vejle kom med en plan om at erstatte erhverv med lejligheder. Og det er en generel udvikling i Danmark, lyder det fra Ole Ingrisch, som er formand for Danske Havne.

- Det er velkendt, at kommunerne hellere vil bruge havnearealerne til noget andet end virksomheder. Det ser vi rigtigt mange steder. I Sønderborg har man blandt andet fået uddannelse og kultur ind på havnen, og Haderslev har fået mange lejeboliger. Så det er ikke overraskende, at det sker i Kolding og Vejle, siger han.

Esbjerg er anderledes

Ole Ingrisch er også direktør for Esbjerg Havn, som er i vækst.

Herovre er der ingen, som stiller spørgsmålstegn ved havnens fremtid. Ole Ingrisch, direktør, Esbjerg Havn.

- Esbjerg Havn har historisk været en dynamo for byen, og hvor der er satset på offshore, vindmøller og færgen til England. Herovre er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved havnens fremtid. Vejle og Kolding er dynamiske byer, som går efter nybyggeri og tiltrækning af nye skatteborgere, og det kan sagtens være en rigtig strategi for dem, siger Ole Ingrisch.

Kan gavne andre havne

For en snes år siden havde Gråsten to siloer, men de forsvandt, så der blev plads til boliger. Noget lignende skete i Fredericia, hvor kommunen betalte byens skibsværft for at lukke. Også store byer som Aalborg, Aarhus og især København har i høj grad bygget boliger på havnearealerne.

- Sådan har udviklingen været i mange år, men der er stadig rigeligt med havnekapacitet i Danmark. Hvis der bliver mindre aktivitet i Vejle og Kolding, rykker virksomhederne og trafikken bare til blandt andet Aabenraa og Fredericia, siger Ole Ingrisch.