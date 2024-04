Søndag går Sønderborg mod sclerose

For Simone Pehrson har sygdommen haft stor betydning for hendes hverdag, siden hun fik diagnosen som 21-årig.

- Min dagligdag svinger meget. Jeg er meget træt, har smerter og er gangbesværret. Det svinger meget, hvordan jeg håndterer det i forhold til mit stressniveau. Jeg har hjælpemidler, rollator, stok og krykke, men er ikke afhængig af dem hele tiden. Det kommer an på, hvor meget jeg skal gå og stå. Det er altid en ekstra faktor, hvordan dagen skal planlægges, siger hun og fastslår, at dagens gåtur på 2,6 kilometer rundt i Sønderborg bliver gennemført uden hjælpemidler.

Udover indsamlinger og donationsarbejde, har Simone Pehrsons arbejde for mere forskning også givet hende mulighed for at skabe opmærksomhed på sygdommen hos Kongehuset, da hun sidste år repræsenterede sammenslutningen for unge med handicap til daværende prins Christians 18-års fødselsdag.