Bombetrussel lukkede banegård i to timer

En bombetrussel lukkede banegården i Flensborg tirsdag aften.

Tirsdag aften var banegården i Flensborg lukket ned i to timer, efter den blev udsat for en bombetrussel.

Truslen blev skrevet på et bord i toget, der var på vej fra Eckernförde til Flensborg og ankom til stationen 18.57.

Toget og banegården blev kort efter evakueret, og området blev spærret af, mens bombehunde afsøgte området, men her fandt de intet mistænkeligt.

Bordet er sendt til tekniske undersøgelser, og tysk politi beder rejsende, der har set noget ombord på toget, om at henvende sig til politiet. Det fortæller P4 Syd.

Tysk politi bekræfter over for TV SYD, at episoden fandt sted, men tirsdag morgen er der intet nyt i sagen.