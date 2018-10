Borgerbutikker skaber sammenhængskraft

​​​​​​​20 købmandsbutikker er de seneste år blevet reddet af lokale ildsjæle. I Syd- og Sønderjylland er der seks såkaldte borgerbutikker og to mere på vej.

De små købmænd i Danmarks ydreområder kan have svært ved at holde kassebåndet kørende, men i flere små byer væk fra kommunernes centrum har de lokale borgere fundet en løsning. De kaster penge i købmandsbutikken og bliver medejere. En løsning der ses oftere og oftere.

Borgerbutikker i Syd- og Sønderjylland Min Købmand Daugård, Hedensted Kommune: Borgerne har udlånt penge til købmanden

Min Købmand Vejrup, Esbjerg Kommune: Borgernes ejer ejendom og inventar

Min Købmand Andrup, Esbjerg Kommune: Borgerne ejer ejendom, inventar og drift

Min Købmand Hunderup, Esbjerg Kommune: Borgerne ejer ejendom, inventar og drift

Min Købmand Sommersted, Haderslev Kommune: Borgerne ejer ejendom

Åbner 8/12 2018: Min Købmand Blans, Sønderborg Kommune: Borgerne ejer ejendom og inventar

Åbner 1. halvår 2019: Min Købmand Nim, Horsens Kommune: Borgerne vil eje ejendom og muligvis inventar Se mere

I byen Daugård har de cirka 1.000 borgere stablet en borgerbutik på benene. Da den tidligere købmand i maj sidste år meldte om lukning, tog borgerne kampen op for at opretholde en købmand i byen.

500 borgere købte andelsbeviser på minimum 1.250 kroner, og der blev i alt samlet 900.000 kroner sammen, så en ny købmand havde mulighed for at sætte gang i kasseapparatet igen.

Nu har borgerbutikken, Min Købmand Daugård, eksisteret i 42 uger.

- Det er mission accomplished. Det, vi lagde ud med for godt et år siden, var, at vi gerne ville have en god købmandsbutik, som vi var glade for at komme og handle i, med de varer vi har brug for. Det er det, vi har fået, siger Henrik Narud, der er bestyrelsesformand i foreningen Vores Købmand Daugård, som blev stiftet for at redde Daugårdbutikken.

Allan Kring-Bülow tog over som købmand i Daugård med hjælp fra byens borgere. Foto: Thor Hedegaard

De små kan også have stor indflydelse

Ifølge dagligvarekoncernen Dagrofa, der støtter op om borgerbutikker gennem projektet Butiksdrejebogen, har 100 andre små byer i Danmark mulighed for at styrke handlen, hvis borgerne vil støtte økonomisk.

For borgerne i Daugård handler det ikke kun om at styrke handlen, men også om at styrke interessen for byen for udefrakommende.

- Det er med til at forstærke den opadgående udvikling i Daugård at se, at vi kunne være med til at skabe den her butik, og vi holder den godt kørende sammen med købmanden her, så den opadgående skrue der er i forvejen, den er blevet forstærket yderligere, fortæller Henrik Narud.

Det handler også om at styrke sammenholdet for de, der allerede bor i byen. Noget købmandens kendskab til sine kunder hjælper på.

- Vi har en personlig omgang, fordi vi ikke har så mange kunder igennem, så vi kender rigtig mange af vores kunder. Vi ved, hvad de kommer og handler. Jeg ved, hvilke cigaretter de skal have, eller hvornår de skal have deres medicin. Jeg kan næsten udfylde indkøbslisten for dem, jeg bringer varer ud til, fortæller købmand i Daugård Allan Kring-Bülow.