Borgmester lover busser i alle byer

Region Midt sparer fra i dag en række regionale busser væk. Det rammer blandt andet Horsens, hvor man dog ikke maler Fanden på væggen.

Fra i dag er der længere mellem Midttrafiks blå busser. Nedskæringen rammer blandt andet ruter i Horsens Kommune, og det er borgmester Peter Sørensen (S) træt af. Han fastslår dog, at der stadig vil være busser i alle kommunens byer.

- Visse steder er der færre afgange, men til gengæld er der også indført Flextrafik og andre former for offentlig trafik. På de ruter, der bliver hårdest ramt, har vi særligt fokus på, at man kan komme til og fra uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, siger Peter Sørensen til TV SYD.

Letbanen vejer tungt

Region Midt vil spare 60 millioner kroner på kollektiv trafik, blandt andet på grund af et stort tab på letbanen i Aarhus. Det blev varslet i efteråret, og det kunne koste busforbindelser mellem Horsens og byer som Brædstrup og Sdr. Vissing.

Men allerede dengang lovede borgmesteren at sørge for, at der fortsat er busser til de ramte byer. Det forventer han også fremover.

- Jeg tror ikke, vi får flere busser fremover. Ikke med den økonomi, vi har i regioner og kommuner i dag. Til gengæld tror jeg, vi kan lave en mere intelligent og bedre kollektiv trafik, som vil give borgerne en bedre service, siger Peter Sørensen.