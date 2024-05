Har du styr på prepping? Bliv klogere på trenden, der er flyttet ind hos danskerne

Krigen er rykket tættere på.

Det er et faktum. Det har fået flere til at få øjnene op for begrebet 'prepping'.

Men hvad er det egentlig for en størrelse?

Det har vi fået Rasmus Dahlberg, lektor på Forsvarsakademiet til at gøre os klogere på. Og vi starter med en tur ind i tidsmaskinen.

For prepping som fænomen gjorde for alvor sit indtog i danskernes hverdag under coronakrisen. Vi så pressemøde på pressemøde, hvor statsministeren lagde ansigtet lagt i alvorlige folder. Og her kunne man se en klar vækst i antallet af danskere, der begyndte at google, hvordan man kunne forberede sig derhjemme.