Borgmestre glæder sig over ministers kursændring om master

Borgmestrene i Varde og Esbjerg vågnede fredag morgen op til nyheden om, at energiministeren vil forhandle om at få gravet højspændingskabler ned i jorden.

Det er dejligt, at energiminister Lars Chr. Lilleholt, (V), nu reagerer.

Sådan lyder det fra Erik Buhl og Jesper Frost Rasmussen, borgmestre i henholdsvis Varde og Esbjerg.

De to har de seneste uger sammen med borgmestrene i Tønder, Herning, Holstebro og Ringkøbing Skjern kommuner kæmpet for at få energiministeren til ændre holdning og arbejde for nedgravning af 170 kilometer højspændingsledninger.

- Den rigtige løsning er at grave kabel ned i jorden på hele strækningen, og derfor er det glædeligt, at ministeren nu går ind i sagen, siger borgmester Erik Buhl, Varde, (V), til TV SYD.

Det drejer sig om en strækning fra Idomlund ved Holstebro i nord hele vejen ned til den dansk-tyske grænse i syd.

Planerne vil betyde, at der på strækningen skal etableres mere end 500 højspændingsmaster hver med en højde på op til 35 meter.

- Det er godt, at ministeren har lyttet til os og de bekymrede borgere i hele Vestjylland. Nu må partierne bide til bolle og finde pengene til nedgravningen, siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), til TV SYD.

Blandt borgerne i de berørte kommuner har planerne vakt stor bekymring, og energiminister Lars Chr. Lilleholt har længe afvist ønsker om, at han skulle besøge Vestjylland og deltage i diskussionen. Nu er situationen så ændret.

Ministeren vil nu indkalde partierne bag den såkaldte PSO-aftale fra november 2016, der for at spare penge ændrede princippet om, at nye store højspændingsledninger skulle graves ned i jorden.