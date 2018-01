Brandfolk i Vejle slipper for chikane

Nytårsaften var brandfolk udsat for beskydning med fyrværkeri flere steder i landsdelen. I Vejle har de haft lignende problemer, men det stoppede, da de fik uddannet såkaldte brandkadetter.

Stenkast, trusler og tyveri fra brandbilerne var hverdag for brandfolkene i Vejle, når de blev sendt ud til brand i det udsatte område Nørremarken for få år siden - men sådan er det ikke længere. I 2015 blev Trekantbrand en del af projektet ”Brandkadetter i Danmark”, der uddanner unge til at hjælpe ved brande, og det satte en stopper for problemerne.

- Det resulterede i, at når vi kom til brand i Nørremarken og havde nogle af vores brandkadetter fra områder med, så var der ikke længere problemer. De kaster ikke sten på folk, de kender, så pludselig var vi deres venner og ikke fjender, fortæller Finn Jensen, beredskabsfaglig projektleder for brandkadetter i Vejle.

Hvert år uddanner Trekantbrand 24 unge brandkadetter i Vejle, som rekrutteres i samarbejde med SSP og kommunens skoler. I øjeblikket har brandkorpset ikke unge fra Nørremarken, men brandfolkene føler sig stadig velkomne i området:

- Nu kommer de gamle brandkadetter hen og hilser på os og spørger, om vi kan huske dem, siger Finn Jensen, beredskabsfaglig projektleder for brandkadetter i Vejle.

Finn Jensen er ikke i tvivl om, at projektet kan hjælpe andre steder og på de problemer, som nytårsaften bød på for brandfolk, der flere steder blev beskudt med fyrværkeri:

- Det kan hjælpe alle steder. Jeg mener, at alle kommuner burde have sådan et projekt, lyder det fra Finn Jensen, beredskabsfaglig projektleder for brandkadetter i Vejle.

Pengene til projektet er i 2014-2018 kommet fra TrygFonden og Velux Fonden, men i Vejle fortsætter projektet efter støtteperioden:

- Vejle Kommune har givet os tilsagn om, at de overtager udgifterne, så vi kan fortsætte arbejdet. Det er vi glade for. Det viser bare, hvor godt et projekt det er, lyder det fra Finn Jensen.

