Byer går til kamp mod facere

Gadesælgere uden tilladelser er meget upopulære hos gågadernes butikker. Nu vil butikkerne i Vejle af med dem.

Mobilabbonnementer, tv-pakker og nødhjælp. Der er mange ting, man kan blive tilbudt at kaste penge efter, når man går en tur ned ad en gågade i Danmark.

Men i Vejle er det nu blevet for meget for butikkerne. Det er både generende og dyrt, at gadesælgerne henvender sig til kunderne på gågaden. Det oplever de blandt andet i smykkebutikken Guldsmedegården, Tina Denderoth

- De er lidt aggresive foran mit område og folk går udenom dem. Det kan vi så mærke inde i butikken. Folk kommer ikke ind, fordi de har så travlt med at komme forbi dem, fortæller hun.

Nu har Cityforeningen fået nok af gadesælgere, der ikke betaler husleje.

- Hvis de vil sælge mobilabonnement så er det ikke fair at stå uden for YouSee som bor fast i Vejle Gågade, siger Citychefen i vejle, Marianne Jeppesen.

Cityforenigen har nu lavet en aftale med Vejle Kommune om at kunne ringe efter en såkaldt bypedel, hvis de støder på gadesælgere, der ikke har den krævede tilladelse til at stå på gågaden. En tilladelse, som citychefen i Vejle sjældent er stødt på.

- Jeg har selv konfronteret mange gadesælgere for at høre, om de har en tilladelse. Hele sidste år har jeg ikke mødt nogen, der havde, fortæller Marianne Jeppesen.

Hun håber, at den nye ordning med en bypedel vil betyde, at det snart er slut med gadesælgere uden tilladelse

- De er væk inden sommer, smiler hun.