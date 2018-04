Carl Holst vil grave omstridte elledninger ned

Modstanderne af højspændingsmaster langs den jyske vestkyst får nu en hjælpende hånd fra Venstres Carl Holst. Han vil have kablerne ned i jorden.

Udsigten til mere end 500 højspændingsmaster fra Holstebro til Niebüll i Tyskland får nu Carl Holst til at gå ind i kampen mod selvsamme master.

Et stort flertal i Folketinget besluttede i 2016, at elledningerne skal hænge i master og ikke graves ned, som der ellers var enighed om i 2008. Men Carl Holst vil have ledningerne i jorden:

- Jeg vil få ændret det her ved, at vi får en drøftelse af, hvad de tekniske og økonomiske udfordringer er ved at få dem i jorden. Nogle af de tal, der har været begrundelsen for, at man ville have dem i luften, er der stillet spørgsmålstegn ved, siger Carl Holst (V), der er folketingsmedlem og medlem af Energi- Forsynings- og Klimaudvalget, til TV SYD.

Onsdag aften er 500 borgere samlet i Ribe Fritidscenter til møde om den 400 kilovolts luftledning, der skal strække sig 175 kilometer langs den jyske vestkyst. De kommende naboer til højspændingsmasterne vil have dem gravet ned i jorden.

- Venstres energiordfører og jeg har aftalt, at vi tager et møde med ministeren og finder ud af, hvordan vi kommer videre, siger Carl Holst.

Energinet står bag projektet, og ifølge dem vil det være 3-5 gange dyrere at etablere jordkabler i stedet for luftledninger.

- Jeg anerkender, at det er store beløb. Men lad os nu lige prøve at se på det her over mange år og se, om vi kan få pengene til at få mest muligt kabel i jorden. Det tror jeg faktisk er sund fornuft, ikke mindst set i lyset af at vi har gjort det andre steder, og så skal vi også gøre det i Vestjylland, siger Carl Holst.

