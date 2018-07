Christian var preusser for en nat

Skrigene fra sårede soldater og røgen fra kanonskud fyldte i nat luften, da den årlige kamp om Als blev udspillet for øjnene af publikum.

- Det er lidt svært at bevæge ansigtet, det er helt stift, forklarer Christian Truelsen Elbæk. På hans højre kind er indgangssåret fra et skud i ansigtet, og på den modsatte side løber blodet ned af kinden. Heldigvis for den 24-årige er intet af det ægte.

Omkring 80 frivillige har sagt farvel til nattesøvnen og iklædt sig historisk korrekte uniformer for at genopføre kampen om Als – også på det historisk korrekte tidspunkt: klokken 02.00 om natten.

- Det er noget anderledes end det, som jeg plejer at lave, griner Christian Truelsen Elbæk. Til hverdag læser han økonomi i Aarhus, men denne nat er lommeregneren skiftet ud med ladt gevær og en plan om at overliste de danske tropper.

Jeg glæder mig til bare at fyre det her gevær af for fuld smadder. Christian Truelsen Elbæk, Studerende

En gruppe på 20 frivillige, hjemmeværnsfolk og sergentelever fra hæren er listet gennem mørket. På vestsiden af Alssund lades geværerne, og robådene ligger fortøjet og klar. Månen er fuld og stemningen dæmpet. Om lidt angriber de danskerne. Var det ikke for den robotplæneklipper, som snor sig mellem benene på de udklædte og insisterende forsøger at gøre sit arbejde, er det næsten som at være i 1864.

Geværskud lyser nattehimlen op ved Alssund Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Skifter side i kampens hede

- Så er det nu. De er klar, lyder kommandoen fra broen ved robådene. Hundredvis af publikum er kommet i stilling på modsatte kyst og klar til at opleve et slag.

Årerne glider hviskende gennem vandet, og snakken forstummer. Det kan godt være, at krudtet i geværerne er løst, men forventningen og adrenalinen hos statisterne er ægte. For første gang i sit liv, skal Christian Truelsen Elbæk i kamp.

- Jeg glæder mig til bare at fyre det her gevær af for fuld smadder. Vi har masser af krudt med. Altså, vi har virkelig meget krudt med, understreger den økonomistuderende entusiastisk. I kampens første del kæmper han i mørket for fjenden, men når bådene er fremme, så skifter han over til statisterne på den danske side. For uniformen, som han bærer, er dansk, og han har en vigtig rolle i slutningen af slaget.

- Jeg er jo blevet skudt i ansigtet, og det tvivler jeg på, at jeg overlever, siger Christian Truelsen Elbæk og peger på det falske sår og teaterblodet. Død på slagmarken ender slaget for den 24-årige økonomistuderende fra Aarhus. Men han har fået blod på tanden, og han er helt sikkert klar på at dø for fædrelandet igen næsten år.