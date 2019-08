Danmark er i EM-finalen i kørestolsrugby og booker billet til Tokyo

På hjemmebanen i Vejle bookede Danmark både billet til EM-finale og til de paralympiske lege i Tokyo, da Frankrig blev slået i kørestolsrugby.

Det danske herrelandshold i kørestolsrugby skrev historie lørdag, da holdet på hjemmebane i Vejle kvalificerede sig til de paralympiske lege (PL).

Deltagelsen i Tokyo i 2020 blev en realitet, da Danmark i semifinalen ved EM i Vejle besejrede Frankrig 53-49.

Finalepladsen betød også, at Danmark blev sikker på en EM-medalje, når der søndag spilles om guld og sølv.

Her bliver modstanderen Storbritannien, som i den anden semifinale besejrede Sverige med 53-34.

Den danske spiller Sebastian Frederiksen scorede 32 mål i kampen, og han var ovenud lykkelig for finalepladsen.

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad jeg er. Jeg er mere end glad. Det er helt vildt. Det er det største, jeg har været med til som spiller.

- Det er en utrolig oplevelse at spille foran sådan et publikum. Man føler, at man flyver. Selv om jeg var utrolig træt til sidst, gav de mig kræfterne til at fortsætte, siger Sebastian Frederiksen i en pressemeddelelse.

De danske spillere skulle rejse sig efter fredagens lussing, da netop Storbritannien i den sidste gruppekampe slog Danmark 63-45.

Danmark var dog allerede sikker på en semifinaleplads, og derfor gik jagten ind på PL-deltagelse mod franskmændene.

Den ville være en realitet med en finaleplads, og danskerne kom godt i gang med opgøret og førte 14-12 efter første periode efter en scoring fem sekunder før tid.

Danmark skulle forsøge at holde fast, og Jesper Krüger øgede kort inde i anden periode til 15-12, og det blev også 22-18 til danskerne.

Danmark havde overhånden og kom foran med seks mål og 28-22 inden tredje periode.

Her formåede Frankrig at hale ind, og en dansk fejlpasning kort før tid betød en fransk scoring til stillingen 38-36 efter tredje periode.

Her var der spænding mod slutningen af perioden, da målene scores hurtigt i kørestolsrugby, og Danmark øgede til 46-42, og med under tre minutter tilbage lød føringen på 47-43.

Danmark slog til mod slutningen og sikrede sig altså sejren på fire mål.

Kørestolsrugby foregår på en basketballbane, og der er fire spillere fra hvert hold på banen.

Bolden skal flyttes over modstanderens mållinje, og det er tilladt at blokere, holde og tackle modstanderen.

Det kan de danske spillere altså se frem til at gøre i Tokyo om et år, men i første omgang skal der spilles om EM-guld i Vejle søndag klokken 15.45.