Danmarks mindste brugs fylder 100 år: - Det er fantastisk

Midt ude i Danmarks største nationalpark ligger Danmarks mindste brugs, og søndag runder den 100 år.

Vadehavet er levested for flere truede og sjældne dyrearter. Men det er også levested for en sjov fortælling om noget andet, der kan være truet – og hvert fald er uhyre sjældent på de kanter. Nemlig en brugs.

På en lille vadehavsø i landets største nationalpark finder du landets mindste brugs – Mandø Brugs. Det er sådan et sted, hvor du kun kan komme ved ebbetid. Det er sådan en brugs, hvor der fra forår til efterår kommer tusindvis af turister, men i vintersæsonen er de samme 30 faste beboere, der er kunder.

Søndag har brugsen eksisteret i 100 år.

- Selvom vi har fødselsdag i dag, så fejrede vi det i går, fordi der ikke er lavvande i dag. Sådan har man en plan a, til man har en plan b her på Mandø, siger 70-årige Ellen Christensen til TV SYD.

Til daglig er det hende, der sammen med sin familie, driver den lille brugs. Det har de gjort siden 2011. Og hun kender brugsen som ingen anden. Hun er selv født og opvokset på Mandø og er kommet i butikken helt fra barnsben i 50’erne.

- Jeg nyder hver dag at være i brugsen. Det har jeg altid gjort. Det er ikke alle timer, som jeg skriver for, fordi så kunne det ikke løbe rundt, siger Ellen Christensen.

Mandø Brugs Mandø Brugsforening blev stiftet i februar-marts 1919.

Udvalget bag stiftelsen bestod af P. H. Nielsen, R. S. Jensen, Martin Bundesen og Julius Hansen.

Foreningen købte detaillist Chr. Hansens ejendom med butik for 5300 kr.

I løbet af bare to dage havde 20 mandøboer meldt sig ind som medlemmer.

Dengang lød lønnen til uddeleren på 1200 kr. om året plus 50 kr. i brændselshjælp.

Der skulle noget omsætning til. Udgifterne til fragt af varer fra fastlandet skulle også betales – 1,60 kr. pr. 100 kilo fra V. Vedsted, dog mindst 8 kr. Det er noget, når prisen på et kilo flæsk, f.eks., i 1919 var 3 kr. Se mere

Brugsforeningen blev stiftet tilbage i 1919. Dengang havde Mandø over 200 faste indbyggere med skole, læge, kro, og hvad der ellers hører til i et lille samfund. Siden er meget forandret, og der er ikke hverken læge eller skole længere.

- Vi har kun åben tirsdag, onsdag og lørdag. Men som vi siger her, så er døren altid åben alligevel. Og det er bare et stort fællesskab. Her følger en kop kaffe og snak med, når man handler her, siger Ellen Christensen.

Campingpladsen blev redning

Omsætningen er i høj grad sæsonbetonet. Heldigvis har turismen været stigende, og den er vokset år for år med massevis af besøgende i traktorbusser. Det er med til at øge omsætningen, og der er heller ingen tvivl om, at Mandø Brugs lever på grund af turismen.

Brugsen købte tilbage i begyndelsen af 90’erne campingpladsen på Mandø. Den er blevet udvidet to gange, og ifølge Ellen Christensen, så har den investering spillet en central rolle i forhold til brugsens overlevelse.

- Det var et rigtig klogt træk. Havde vi ikke købt campingpladsen, så havde vi nok ikke været her i dag, siger Ellen Christensen.

Uddeler fra 1934 til 1964, Carl Pedersen, i butikken som den så ud i hans tid. Foto: Arkiv

Brugsen har kæmpet

Men sandheden er også, at brugsen i flere omgange har kæmpet for livet. For det siger sig selv, at så lille en brugs må drive forretning på en anden måde. Brugsens beskedne størrelse og omsætning kan have ulemper og gør den mere følsom overfor økonomiske tab.

- Så det er en god ting, at jeg kan køre til Hviding Brugs og Kvickly og lave en overførsel gennem dem, så jeg ikke får så meget svind. F.eks. skal jeg ellers købe 15 liter mælk, hvoraf jeg måske kun sælger de otte, siger Ellen Christensen.

Det er bedre tider i dag for Mandø Brugs og Ellen Christensen, end det har været. Men hvis hun blot læner sig tilbage med krydsede arme, så kan butikken hurtigt dreje nøglen om. Det kræver sin kvinde – og lokal opbakning – at få Mandø Brugs til at løbe rundt.

Det har været en hård kamp og er det stadig for at overleve Ellen Christensen, driver Mandø Brugs

- Det har været en hård kamp og er det stadig for at overleve. Vi måtte for flere år tilbage gå rundt og spørge, om der var nogen, der ville give et rentefrit lån for at bevare brugsen. Der var mange, der gav, og vi skylder disse folk en stor tak, for ellers havde vi ikke været der, hvor vi er i dag, siger Ellen Christensen.

100 år mere

Brugsen kan i dag kippe med flaget og fejre sig selv. Og hvis det står til Ellen Christensen, så skal brugsen fortsætte og fejre mange fødselsdage endnu.

- Vi er helt klar over, at der skal ske nye ting i butikken. Så da Mandø Event ville sælge, slog vi til og købte varemærket 'Smagen af Mandø', så nu forhandler vi øl og lam fra Mandø samt andre ø-produkter. I den anledning, har vi lavet en butik i butikken til alle disse ting, fortæller hun.

Til fødselsdagsfejringen i går blev Ellen også spurgt til fremtiden:

- Vi snakkede om, hvorvidt vi skulle gå efter at have brugsen de næste ti år eller hundred år. Svaret er simpelt: Vi går efter 100 år mere, siger Ellen Christesen.