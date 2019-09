Lufthavn sætter rekord: - De har ophævet tyngdeloven

I forhold til august sidste år har der været 8,7 procent flere passagerer igennem Billund Lufthavn. Det er godt arbejde af lufthavnen, mener luftfartsanalytiker.

Billund Lufthavn har igen, igen, igen sat passagerrekord. Antallet af ruter stiger, antallet af fyldte fly stiger, og antallet af passagerer stiger. I august måned i år var 389.985 passagerer igennem Billund Lufthavn.

Det glæder lufthavnsdirektøren og imponerer luftfartsanalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen.

- Det er måske store ord, men de har næsten ophævet tyngdeloven for, hvad der kan lade sig gøre. De leverer bare varen, siger Jacob Pedersen til TV SYD.

Ifølge Jacob Pedersen er Billund Lufthavn hjulpet godt på vej af et marked i vækst, men han mener stadig, at lufthavnen har leveret et ”megagodt håndværk”, siden Ryanair i 2015 lukkede sin afdeling i Billund.

- Da Ryanair lukkede i Billund, tænkte jeg ”hvordan kommer man sig over det her?”, men her har de leveret. De har været ekstremt dygtige på ruteudvikling sammen med flyselskaberne. Som lufthavn er man meget afhængig af flyselskaberne, men her tilbyder Billund Lufthavn et rigtig godt og attraktivt produkt til flyselskaberne, fordi det ikke er for dyrt at starte fra lufthavnen, siger Jacob Pedersen.

Derudover peger han på et godt brand, gode transportmuligheder og et godt opland som faktorer, der er årsager til væksten.

Hos Billund Lufthavn anerkender man, at lufthavnen er afhængig af flyselskaberne for at vækste.

– For at vi kan vækste, er det naturligvis en forudsætning, at flyselskaberne også vækster. Der kommer ikke flere passagerer, hvis vi ikke får nye flyselskaber til at lande i Billund Lufthavn eller får flere ugentlige afgange fra eksisterende flyselskaber. Heldigvis har vi fået mange rutenyheder i år – faktisk 15 af slagsen, siger Jan Hessellund, direktør i Billund Lufthavn.

Luftfragten har også været stigende i august. I alt 6.627 tons gods er kommet igennem fragthallerne, hvilket svarer til en vækst på 2,2 procent.