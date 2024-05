Ukampdygtig færge koster dyrt for campingplads

- Vi er meget skuffede og sure. Det er en kæmpe katastrofe for os, da Kristi himmelfart og pinse er vores største sæsoner, siger campingejer Dirk Schäfer.

Udover manglende indkomst på mellem 100.000 og 150.000 kroner, så står campingpladsen også med en masse varer i butikken og til madlavningen i restauranten, som de havde købt ind for at have nok til de mere end 100 campister.

- Vi bruger noget af det til pinse, men vi kan ikke bruge det til næste år, så det er en stor skade for os, siger Dirk Schäfer.

Campingægteparret havde frem til den kommende højsæson også investeret flere millioner kroner, hvor de blandt andet har fået to nye luksushytter.

Dirk Schäfer ved på nuværende tidspunkt ikke, om de kan få noget af den tabte indtjening kompenseret.