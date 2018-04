De løber for livet - nu skal de udstilles

Mændene i Den Royale Træningsklub bliver portrætteret af fotoklub.

Klik-klik-klik, siger kameraerne. Otte fotografer fra Esbjerg Fotoklub “skyder” løs. Motiverne er de 20 mænd, der er i gang med at træne for at deltage i kronprinsens fødselsdagsløb Royal Run.

Mændene er deltagere i Den Royale Træningsklub. Mænd i alderen +60. Med ansigter fra et levet liv. Lige noget for fotograferne.

Heldigvis løber de ikke så hurtigt. Sådan med hensyn til lukketiden. Jens Mejdahl, Esbjerg Fotoklub

- Det er godt, at de ikke er helt unge længere. At de har furer og rynker i ansigterne. Det er gode motiver for os, siger Jens Mejdahl.

Zoomer ind på svedperler

Han vil gerne have et billede af en af mændene. Tæt på. Med svedperler efter anstrengelserne malet i ansigtet. Men udfordringen er, at mændene hele tiden er i bevægelse.

- Heldigvis løber de ikke så hurtigt. Sådan med hensyn til lukketiden. Det er jo ikke et VM, siger Jens Mejdahl med et smil.

Glæder sig til udstilling

Nogle af fotografierne bliver udvalgt til en udstilling på Hovedbiblioteket i Esbjerg. Den åbner den 1. maj.

- Det er lækkert, så kan vi rigtig se, hvor godt vi ser ud, griner Arly Koch fra Den Royale Træningsklub.

Mændene er nok ikke helte. Men rollemodeller for mange andre mænd i deres alder. For de gør noget for at holde skavankerne nede.

- Jeg har i hvert fald fået det meget bedre, efter jeg er startet i Den Royale Træningsklub. Med ryggen og med iskiasnerven, siger Poul Erik Jensen.

TV SYD har fulgt mændenes anstrengelser for at komme i form siden dannelsen af Den Royale Træningsklub og vil følge dem til og med Royal Run den 21. maj.