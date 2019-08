Mor efterlyser vidner til overfald: Voldsmændene skal bare findes

En 19-årig mand blev fredag aften væltet omkuld og fik knytnæveslag. Mandens mor efterlyser nu vidner.

Hvad der skulle have været en hyggelig aften med vennerne, endte med et overfald og en tur på skadestuen. Det får nu offerets mor, Hanne Bandholtz Geertz, til at efterlyse vidner på Facebook.

- Det her handler ikke om selvtægt, det handler bare om, at politiet skal have noget at gå efter, siger Hanne Bandholtz Geertz til TV SYD.

Hendes 19-årige søn, Morten, var til Music4Free på Torvet i Esbjerg, men under en af koncerterne tog en fremmed mand, ifølge moderen, kvælertag på Morten, tvang ham ned på jorden og gav ham et knytnæveslag i hovedet.

- Morten husker ikke selv meget fra episoden, men han mener, at han stod og dansede, og så er han måske kommet til at støde ind i en, hvilket fik ham til tage kvælertag og slå Morten. Det er bare ikke i orden, siger Hanne Bandholtz Geertz.

- Slaget er så kraftigt, at han mister sproget og har svært ved at gå, og da jeg kommer ind på skadestuen, kan han heller ikke kende mig.

Lørdag har Morten fået det bedre, han har fået sproget tilbage og kan igen kende sin mor.

Overfaldet har fået Hanne Bandholtz Geertz til at efterlyse to mænd, som var involveret i overfaldet. Den ene beskrives som lav, buttet og skaldet, mens den anden er højere og har langt hår. Overfaldet skete omkring klokken 22.30, tæt ved scenen i højre side.

- Hvis nogen har set noget, og det kan hjælpe med opklaringen, så skal det videre til politiet, for de skal bare findes, siger Hanne Bandholtz Geertz.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter overfor TV SYD, at de har modtaget en anmeldelse om overfaldet.