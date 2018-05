Delte meninger om betydning af højere skattefradrag

Nogle sommerhusudlejere jubler, andre tror ikke på nogen synderlig effekt af højere fradrag for at udleje et sommerhus.

- Det er ekstremt glædeligt, siger direktør i Feriekompagniet i Blåvand, Finn Christensen, til nyheden om, at et bredt politisk flertal har aftalt at hæve bundfradraget for at leje et sommerhus ud.

Med virkning allerede fra i år fordobles bundfradraget fra 21. 400 kt. Til 40. 000 kr. Det skal få flere sommerhusejere til at sætte deres hus til udlejning, og det er stærkt tiltrængt i branchen.

- Sidste år måtte vi melde alt udsolgt i ti uger hen over højsæsonen, det kunne virkelig være rart at have flere huse at gøre med, siger Finn Christensen.

Finn Christensen Foto: Privat

vi er rigtig glade

Samme tilfredshed udtrykker direktør Jan Helsinghof hos Hansens Feriehusudlejning i Henne.

- Vi er rigtig glade. Det er noget, vi som branche har drømt om i flere år. Vi har mange husejere som kun udlejer i otte uger af året, det svarer til bundfradraget, den periode vil blive udvidet nu. Vi forventer at få op til 500 flere huse i markedet her i mit distrikt, siger Jan Helsinghof.

Jan Helsinghof Foto: Privat

For Finn Christensen er det politiske signal til kystturismen vigtig. Først blev udlejningssæsonen udvidet, og nu hæver politikerne bundfradraget.

Skattefradrag har aldrig nogensinde været umoderne i et land med Danmarks skattetryk. Finn Christensen, direktør, Feriekompagniet, Blåvand

Varde i top

Det er glædeligt, at de har fået øjnene op for turismens betydning. I Varde Kommunes bnp udgør turismen 12-13 procent, det er ganske betydeligt, siger Finn Christensen.

Sammen med nabokommunen Ringkøbing-Skjern indtager Varde Kommune danmarksrekorden i antal udlejede overnatninger, større end København.

- Det er her, vi har vækst, siger Jan Helsinghof.

Dejligt, men...

Men det er ikke alle professionelle udlejere, som tror på det geniale i politikernes aftale om at hæve bundfradraget.

Ejer af Blåvand Feriehusudlejning, Jette Schouboe Rasmussen, siger til TV SYD, at det da altid er dejligt med noget højere bundfradrag,

- men jeg tror ikke på, det har den store effekt. Dem, der ikke lejer deres hus ud nu, vil ikke begynde på det i et omfang, som virkelig afhjælper vores altid udsolgte højsæson.

Jette Schouboe Rasmussen Foto: Thomas Møller, TV SYD

Jette Schouboe Rasmussen anslår, at branchen kunne bruge yderlige 10.000 huse til udlejning, og det vil det nye bundfradrag ikke rette op på.

- Danskerne har en god økonomi, og dem, der nyder deres sommerhus i højsæsonen, laver næppe om på det. De sætter det måske på markedet i ydersæsonen, men det er i højsæsonen, vi har brug for dem, siger ejeren af Blåvand Feriehusudlejning.

Men hos Feriekompagniet ser direktør Finn Christensen mere forventningsfuldt på effekten af den nye aftale.

- Skattefradrag har aldrig nogensinde været umoderne i et land med Danmarks skattetryk, siger han.

Bundfradraget for at leje et sommerhus bliver næsten fordoblet. Foto: Colourbox

