’Den perfekte flygtning’ udfordrede Vermund: - Hvorfor skal man sende ham hjem?

Til valgfolkemødet i Odense fik Nye Borgerliges partiformand flere spørgsmål fra salen, og især en syrisk flygtning udfordrede Pernille Vermund.

Nye Borgerliges Pernille Vermund, der er opstillet i Sydjyllands Storkreds, var søndag til stede ved TV2 og TV2 Regionernes valgfolkemøde på Kvægtorvet i Odense.

Her var hun blandt andet en del af en partilederstafet, hvor TV-værterne Poul Erik Skammelsen og Anders Breinholt sammen med publikum fik mulighed for at stille Nye Borgerliges partiformand spørgsmål.

På tilskuerrækkerne sad blandt andet en ung flygtning, der udfordrede Pernille Vermunds politik på flygtningeområdet.

’Kan du medgive, du er med til at mishandle folk?’

Den unge flygtning, der kaldte sig ’Mohammed’, spurgte mere specifikt ind til logikken i, at man som flygtning skal integreres for senere at blive sendt hjem til sit hjemland:

- Når man kommer til landet, så er man forpligtet til at indgå i en integrationsproces. Og dermed så skal man lære dansk og sørge for at komme ud på arbejdsmarkedet eller tage en uddannelse. Så på den måde får man et implicit løfte om, at man kommer til at blive her permanent. Jeg har hørt, at du bakker op om paradigmeskiftet, der handler om, at uanset hvad bliver du sendt hjem, hvis du er på midlertidigt ophold, lød det fra tilskuerrækkerne, inden ’Mohammed’ spurgte partilederen direkte:

- Kan du ikke medgive, at du er med til at mishandle folk, når du siger til dem, at du skal integreres, men på den anden side skal I deporteres på et senere tidspunkt?

En midlertidig beskyttelse

Til det svarede Pernille Vermund, at hun mener, at flygtninge skal sendes tilbage til deres hjemland, når det er muligt.

- For dem, der er kommet her på midlertidigt ophold, i den tid hvor man har givet ophold til asylansøgere, der ligger det jo i flygtningebegrebet, at det er en midlertidig status.

Her afbrød tv-vært Anders Breinholt partiformanden for at få svar på, om ’Mohammed’ var i Danmark på ’midlertidigt ophold’. ’Ja, det er jeg faktisk’, lød svaret fra den unge syrer.

- Jeg har etableret min tilværelse i Danmark. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at opnå en fremtid i Danmark. Jeg bliver student her om en måned, og jeg har kun haft tre års ophold, fortalte han.

’Den perfekte flygtning’

Det fik salen til at bryde ud i klapsalver, inden Anders Breinholt greb ordet og stillede Pernille Vermund et nyt spørgsmål:

- Det er da den perfekte flygtning, man kan få til landet og hjælpe. Hvorfor skal man sende ham eller en anden hjem, når det rent faktisk er nogen, der kan bidrage aktivt til det danske samfund?, lød spørgsmålet fra tv-værten.

Skal bygge deres hjemland op

Hertil svarede Pernille Vermund, at når eksempelvis ’Mohammed’ har fået en uddannelse, så kan han være med til at bygge sit hjemland op:

- De mennesker, der er kommet hertil, og som har fået en uddannelse og har løftet sig i den tid, de har været her. Det er jo mennesker, der kan være med til at hjælpe med og bygge deres hjemland op, når de kommer tilbage, sagde Nye Borgerliges partiformand, inden en ny tilskuer fik lov at stille spørgsmål.

Det har ikke været muligt for TV SYD at få bekræftet oplysningerne om 'Mohammed'.