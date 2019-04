Annemette hyldes for sit arbejde: - Der trillede lige et par tårer

I dag er 100 danskere blevet kåret som ”velfærdstalenter” på Christiansborg. Det er mennesker, som i deres arbejde gør en forskel for andre mennesker.

Til daglig passer Annemette Rasmussen sit arbejde som social- og sundhedsassistent på Åparken Ældrecenter i Holsted. Men i dag er hun blevet hyldet som ét ud af 100 talenter inden for velfærd.

- Jeg er virkelig taknemmelig for at få den anerkendelse. Der trillede lige et par tårer, da jeg fik nomineringerne, siger Annemette Rasmussen med et stort smil.

Det er jo ikke kun de 100, der gør det godt – det er jo alle, f.eks. mine kollegaer. Annemette Rasmussen, social- og sundhedsassistent, Holsted

350 var blevet nomineret til titlen – alle med arbejde inden for pædagogik, sundhed og pleje. De 100 unge velfærdstalenter er blevet udvalgt af FOA Ungdom og Pensions- og forsikringsselskabet PenSam, som står bag kåringerne.

Vigtigt skulderklap

I virkeligheden kunne de sagtens hylde mange flere for deres gode indsats, mener Annemette Rasmussen.

Velfærdstalenter fra Syd- og Sønderjylland - Annemette Rasmussen, social- og sundhedsassistent, Vejen - Majbrit Kobberholm, social- og sundhedsassistent, Vejen - Camilla Freund, pædagogisk assistent, Aabenraa - Christina Lundsgaard Wager, social- og sundhedsassistent, Billund - Dana Søndergaard Asthammer, social- og sundhedsassistent, Kolding - Erik Buhrkall, social- og sundhedshjælper, Vejen - Freja Rolighed Christensen, pædagogmedhjælper, Vejen - Jeannie Märcher Svendsen, social- og sundhedshjælper, Kolding - Karina Hejnfelt, social- og sundhedsassistent, Kolding - Kasper Hybschmann-Nielsen, pædagogisk vejleder, Aabenraa - Lea Vest Pedersen, social- og sundhedsassistent, Kolding - Maria Pia Dobrick, social- og sundhedsassistent, Esbjerg - Michael Remuss Jensen, pædagogisk assistent, Aabenraa - Mirco Lasse Schmidt, social- og sundhedshjælper, Aabenraa - Natasja Linde Nielsen, social- og sundhedshjælper, Hedensted - Nina Gallo, social- og sundhedsassistent, Tønder - Pernille Øllgaard-Svendsen, social- og sundhedsassistent, Esbjerg - Pia Schrøder, social- og sundhedshjælper, Tønder - Pia Rasmussen, social- og sundhedsassistent, Sønderborg - Rikkelise Nielsen, social- og sundhedshjælper, Vejle - Sabrina Tastesen, social- og sundhedsassistent, Aabenraa - Trine H. Marstrand, social- og sundhedsassistent, Esbjerg Læs mere om velfærdstalenterne her. Se mere

En af Annemette Rasmussens kollegaer, Majbrit Kobberholm, er også blevet kåret som velfærdstalent, og hun sætter også stor pris på kåringen.

- Man hører jo i nyhederne og aviserne, at vi ikke arbejder hurtigt nok, og at vi har for meget sygdom, så det er rart at få et klap på skulderen en gang imellem, når man faktisk ved, hvordan hverdagen hænger sammen, siger Majbrit Kobberholm.

Hverdagens helte

Der var flere taler til dagens kåring, blandt andre fra Innovationsminister Sophie Løhde.

Hun mener, at vi i Danmark skal være endnu bedre til at fejre hverdagens helte – også i hverdagen.

- Det skal vi vise - ikke bare i ord, men også i handling – ved at sikre, at de får nogle rammevilkår for deres arbejde, som gør, at de har tid til at yde den fornødne pleje og omsorg, siger ministeren.

Anni Matthiesen, som er valgt til Folketinget for Venstre i Sydjylland, var også til stede ved kåringen. Hun fik blandt andet en snak med de to social- og sundhedsassistenter fra ældrecentret i Holsted.

De her unge mennesker er dem, der får hverdagen til at hænge sammen rundt omkring. Anni Matthiesen (V), medlem af Folketinget

- Det går virkelig op for os politikere, hvor dybt afhængige vi er, af at det fungerer – og de her unge mennesker er dem, der får hverdagen til at hænge sammen rundt omkring.

Majbrit Kobberholm var glad for at få mulighed for at snakke med politikerne til dagens arrangement.

- Så de ikke kun sidder og kigger på papirer og statistikker, men også hører fra os der faktisk er ude i det, siger hun.

Annemette Rasmussen og Majbrit Kobberholm fik lejlighed til at tale med Folketingspolitiker Anni Matthiesen (V). Foto: TV2

Venstre-politiker Anni Matthiesen aftalte med de to medarbejdere fra Åparken Ældrecenter, at hun skal komme med dem på arbejde en dag i den nærmeste fremtid. Dét glæder Marie Foltmann fra PenSam, som står bag dagens arrangement.

- Jeg bliver rigtig glad for at høre, at det lykkes med dialogen, for det er den vi gerne vil skabe. Det er ikke det ene jakkesæt efter det andet eller talerne, der gør en forskel – det er dialogen, siger hun.