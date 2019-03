VUC lukker: Det er en katastrofe for den enkelte og områderne

Vi giver folk en kold skulder, selvom de ikke har trukket på vores fælles udannelsesmidler, siger folketingsmedlem om VUC-lukninger.

Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen mener, det er en katastrofe for de elever, det går ud over og de områder, der mister uddannelserne.

Han mener, de årlige besparelser på 2% bærer en stor del af skylden for, at otte VUC afdelinger må lukke til sommerferien - heriblandt VUC i Grindsted og Varde.

- Her ser vi den benhårde konsekvens af besparelserne. Selvom noget også skyldes konjunkturerne, så skal vi bruge de uddannelser, når vi igen får lavkonjuktur.

3 millioner kroner årligt

For VUC Vest har de årlige besparelser kostet 15 millioner kroner om året på et budget, der i 2016 var på 94 millioner kroner. Rektor Frants Regel fortæller, at de to afdelinger, der skal lukke, hvert år koster 3 millioner at drive.

I Varde og Grindsted vil det gå ud over omkring 30-40 elever.

- For de mennesker, vi snakker om her, så har de ikke nogen alternativer, og så giver vi dem blot en kold skulder, når de har brug for vores hjælp. Når man er blevet voksen, så har man ikke så nemt ved at flytte sig, som de unge kan. Der kan være familie og bolig, der holder på en.

Christian Rabjerg Madsen (S) Foto: Folketingets TV

Christian Rabjerg Madsen vil nedsætte et udvalg, der skal kigge på og finde penge til en redningspakke, så man kan bevare VUC i de tyndt befolkede områder. Det skal finansieres ved færre skattelettelser og afgiftslettelser.

Venstre: Træls og ærgerligt

Venstres uddannelsesordfører Anni Matthiesen (V) siger til TV SYD, at hun synes, det er træls og ærgerligt, at afdelingerne lukker. Hun bor selv 8 kilometer fra VUC i Grindsted.

Læs også VUC-afdelingerne i Varde og Grindsted lukker til sommer

- Men vi er gået ind i det her med åbne øjne. Vi ved godt at når vi opretter FGU (Forberedende Grunduddannelse) til de unge under 25 år, så er der mange der kommer fra VUC. Det har vi gjort for, at de unge ikke skal have syv forskellige tilbud som de kan rotere mellem så får de een indgang til deres fremtid.

Anni Matthiesen (V)

- Vi har også afsat 20 millioner kroner per år de næste tre år til nødlindende VUC'er og jeg håber VUC Vest søger dem.

Område til eftersyn

Onsdag var der høring om emnet på Christiansborg og her var der ifølge Anni Matthiesen enighed om, at der efter folketingsvalget skal forhandles om hele efteruddannelsesområdet så håber hun, at man kan sikre at voksne ufaglærte kan blive ved med, at få uddannelse også i de tyndt befolkede områder.

- Det er jo godt at der kommet 164.000 flere i arbejde og det betyder også, at der er færre på VUC og AMU uddannelser, siger Anni Matthiesen der håber, at VUC Vest kan finde nogle løsninger, for de kursister der bliver ramt fx ved, at samarbejde med andre uddannelser i området.

- Vi ved godt at der er en gruppe her det går ud over. En gruppe der også har sværere ved at rejse til andre skoler.

Læs også Rektor: Lukning af VUC vil ramme voksne ufaglærte hårdt