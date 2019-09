Det handler om at ramme første gang - så redder vi naturen

I Fredericia lærer børn, at affald skal smides i skraldespanden, så det ikke havner i naturen. Det sker i forbindelse med den globale World Cleanup Day.

Ispapir, plastikbøtter og sodavandsdåser flyder i store mængder på havnen i Fredericia. I dag er affaldet spredt ud over området med god grund.

World Cleanup Day bliver afholdt i dag over hele verden, og i Fredericia markeres dagen også, når kommunens børn samler skraldet op på havnen, mens de bliver klogere på konsekvenserne af affaldet i naturen. Børnene og deres forældre vil i løbet af dagen få et indblik i, hvor vigtigt det er, at ens affald rammer skraldespanden.

-Den her Cleanup Day er en verdensomspændende dag. Vi kan kalde den verdens rengøringsdag. I Fredericia Kommune har vi brugt anledningen på at gøre børn og forældre opmærksomme på, at det er vigtigt, vi rydder op, siger formanden for Naturparkrådet, Christian Bro.

Ram skraldespanden første gang

Der er røde skraldespande til glas, papir og plastik, som børnene sorterer affaldet efter. Selvom skraldespandene er højere end børnene selv, så mener Christian Bro, Soc. dem, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune, ikke, det skal afholde indsatsen fra at begynde tidligt.

- Vi har nogle udfordringer med plastik i verdenshavene og naturen, og det er vigtigt, at vi lærer børn, at der, hvor vi kan starte bæredygtighedsindsatsen, er, hvor man rammer skraldespanden første gang, for så er man i gang. Efterfølgende kan vi begynde at sortere vores affald og hjælpe med at rydde op efter andre, siger han.

Ikke kun affaldsdag

Udover at børnene samler affald til skraldespande, kan de også opleve andre aktiviteter til skraldedagen i Fredericia.

Børnene kan lave skraldekunst og se, hvad dykkere fra Dykkerklubben Aktiv fisker op fra havnens bund. Fredericia Kajakklub indsamler også affald, der ligger og flyder rundt i vandet.

Motor Mille fra Ramasjang danser og synger med børnene, som alle bliver belønnet for dagens skraldearbejde med et Ramasjang-diplom.

Dagen er arrangeret i regi af Naturpark Lillebælt. Det er et samarbejde mellem Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Middelfart Kommune.