Det sagde politikerne ved højspændingsmøde

Seks borgmestre havde mandag inviteret en række folketingspolitikere til vestkysten. På dagsordenen var de omstridte højspændingsledninger.

Energinet planlægger at opstille 500 elmaster med en højde på 35 meter med højspændingsledninger langs den jyske vestkyst, et projekt der møder modstand fra flere fronter.

Borgmestrene fra Varde, Esbjerg, Tønder, Herning, Holstebro og Ringkøbing-Skjern havde mandag inviteret en række politikere fra Christiansborg ud at se på den natur, som masterne efter planen skal stå i.

Deres ønske er, at ledningerne bliver gravet ned.

Blandt de inviterede var Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg samt Miljø- og Fødevareudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Energiminister havde valgt at takke nej til invitationen.

Det sagde borgmestrene

Erik Buhl (V), borgmester for Varde Kommune:

- Det koster mere at få ledninger i jorden fremfor op i masterne. Men samtidig har vi i Danmark gang i at grave 30 kilometer ledning ned, som har hængt i master i mange år. Det har vi åbenbart råd til. Så vil vi gerne appellere til Folketinget, at de ikke laver en fejl mere og hænger noget i luften, der skulle have været i jorden. Så vi håber, at argumenterne om at få dem i jorden også holder, når de kommer til en ny behandling i Folketinget. Jeg er klar over, at det er vedtaget, men kigger vi på en samfundsinvestering på måske 25 år, så snakker vi ganske få øre pr. kWh.

Henrik Frandsen (V), borgmester for Tønder Kommune:

- Jeg har en formodning om, at man vil imødekomme det, så vidt det er muligt. Om man kan grave ledningerne ned hele vejen har jo også noget at gøre med, om det er teknisk muligt. Men jeg har en forhåbning om, at vores budskab er trængt igennem.

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester for Esbjerg Kommune:

- Jeg håber, at vi får tingene belyst. Det flyver gennem luften med, hvad det koster, kabel-læk, og hvor stor skal en transformatorstation være. De ting er nødt til at have fuldstændig styr på. Det tror jeg, er det første, der sker efter i dag. At folketingspolitikerne tager tilbage og får stillet de spørgsmål, så vi får det på bordet. Så håber vi, at de kan finde vilje og midler til at få fundet en løsning, hvor der kommer langt flere kilometer i jorden end det, der er tiltænkt.

Det sagde folketingspolitikerne

Anni Mathiesen (V), naturordfører, siger at, hun vil gøre hvad hun kan for at få beslutningen ændret.

Hvorfor vil du gøre det nu?

- Jeg har ikke været en del af klima- og miljøudvalget, derfor har jeg ikke været klar over de store konsekvenser, som det tyder på, at det har. For mig som naturordfører er det klart,at jeg primært har fokus på, hvad det får af betydning for naturen og for vores alles udsigt i det vestjyske. Det er også årsagen til, at jeg har tilmeldt mig turen i dag.

Troels Ravn (A), folketingsmedlem, står bag PSO-aftalen, men vil gerne have ledningerne i jorden, så vidt det kan lade sig gøre.

Ser du, at der er nogle muligheder for det nu?

- Jeg har stillet spørgsmål til ministeren om det økonomiske grundlag. Kan der findes 1 til 2 milliarder, så er det jo det, det handler om. Jeg har hele tiden sagt, at jeg synes ikke, det er borgerne herude, der skal betale den højeste pris ved, at de får værdig-forringet deres ejendomme, og naturen bliver spoleret, men at vi bør betale det her solidarisk over afgifterne. Energiministeren må på banen og fortælle, hvad der er muligt, og hvor vi står.

