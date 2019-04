Mundlam X Factor-vinder: - Det virker meget uvirkeligt

Den 23-årige horsensianer Kristian Kjærlund havde på ingen måde regnet med, at han ville løbe med sejren til X Factor-finalen fredag aften.

- Wauw. Jeg er virkelig bare: wauw.

Sådan lød de første ord fra X Factor-vinderen Kristian Kjærlund, da TV SYD fredag aften fangede det 23-årige sangtalent efter X Factor-finalen i Forum Horsens.

Til finalen brillerede Kristian Kjærlund med sine tre sange, og med overbevisende 54 procent af stemmerne tog han sejren for næsen af den yngre konkurrent Benjamin Rosenbohm.

Men ligeså overbevisende han var på scenen i et udsolgt Forum Horsens, ligeså fåmælt var han til pressemødet efter finalen, hvor han havde svært ved at forstå, at han faktisk havde vundet.

- Inden jeg kom ind i det her, var jeg ikke super selvsikker. Så jeg havde aldrig turdet drømme længere end at komme til liveshows. Jeg har stillet op i flere sæsoner før, hvor målet bare var bootcampen for at få anerkendelsen, og et skub i den rigtige retning. Så det her er meget uvirkeligt, siger Kristian Kjærlund til TV SYD.

Tanken om fremtiden er 'uhyggelig'

Han havde dog overskud til at rose kulissen i Forum Horsens, der hjalp ham til en hjemmebanesejr.

- Det betød rigtig meget at være her i Horsens. Det sekund, jeg hørte, at finalen var i Horsens, så var jeg sådan: ”Okay, nu vil jeg rigtig gerne med til den”. Men på det tidspunkt virkede det uvirkeligt bare at stå i finalen.

Med sejren har Kristian Kjærlund sikret sig en pladekontrakt med Sony Music og en plads på Skanderborg Festival til sommer. Alt det var dog også svært for Kristian Kjærlund at forholde sig til så kort efter finalesejren.

- Det var det mest uhyggelige, da jeg gik videre til liveshows. Det var min drøm. Så tanken var: Hvad så når vi er færdige her? Hvad skal der så ske? Det her er noget, jeg har drømt om i 12 år. Tanken om, hvad skal der ske bagefter er uhyggelig. Sådan har jeg det stadig, sluttede Kristian Kjærlund.