Direktør afviser illegal rengøring

KN Rengøring svarer nu igen, efter de blev sat fra bestillingen i Varde Kommune. De mener ikke, der er nogle i rengøringspersonalet, der arbejder illegalt.

Den kommunale rengøring i Varde Kommune er blevet overtaget af et nyt firma efter KN Rengøring. De blev sat fra bestillingen efter en mistanke om, at der var ulovlig arbejdskraft blandt rengøringspersonalet.

Men det afviser KN Rengøring nu, og de har aftalt med Varde Kommune at holde et advokatmøde.

Henrik Nielsen, KN Rengøring. Foto: Privat

Direktør Henrik Nielsen fra KN Rengøring siger til TV SYD, at alle deres ansatte i Varde Kommune har arbejds- og opholdstilladelser i orden.

Torsdag anholdt Syd- og Sønderjyllands Politi fem medarbejdere. De tre blev løsladt, da de dokumenterede deres identitet. De to sidste var serbiske statsborgere, og de blev løsladt efter grundlovsforhør. De to serbere er dog stadig sigtede.

- Det er normal praksis i vores branche også at have udenlandske ansatte, og det har vi ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at vi har i Varde Kommune og andre steder. Alle vores ansatte uanset nationalitet har arbejds- og opholdstilladelse. Derfor er beskyldningerne om anvendelse af ulovlig arbejdskraft og social dumping grundløse, forklarer direktør fra KN Rengøring, Henrik Nielsen.

Mere galt end vi havde drømt om

Kommunaldirektør Morten Pedersen fra Varde Kommune fortalte fredag til TV SYD, at kommunen og 3F, efter et tip, var taget på kontrolbesøg på tre daginstitutioner tirsdag aften.

- Jeg tror, det var meget mere galt, end vi havde drømt om, sagde han.

Der var blandt andet rod i listerne, over hvilke medarbejdere der arbejdede på hvilke af de 90 adresser. Medarbejderne de traf under kontrolbesøget kunne hverken dansk eller engelsk, som der ellers er krav om i kontrakten med KN Rengøring.

- Det fik vi verificeret tirsdag aften. Der kunne vi se, det var helt galt, fortæller kommunaldirektøren.

Torsdag fik KN Rengøring en chance for at forklare uregelmæssighederne. Men den forklaring var Morten Pedersen i Varde Kommune ikke tilfreds med og opsagde samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Dårlig rengøring

Det er ikke kun kontrakterne, der ikke er som kommunen forventer. Rengøringsstandarden var heller ikke i orden, og det på trods af, at der var bevilget mere rengøringstid i daginstitutionerne.

KN Rengørings advokat Peter Lund Meyer fra Publicure mener, at opsigelsen er uberettiget og kræver, at kommunen dokumenterer, at KN Rengøring har misligeholdt kontrakten. Det skriver firmaet i en pressemeddelselse.

Direktør for KN Rengøring, Henrik Nielsen, fortæller TV SYD, at han har det helt vildt dårligt med opsigelsen. Trods flere møder med kommunen havde han ikke set det komme, at hans firma ville blive opsagt. KN Rengøring har rengøringskontrakter i 5-6 kommuner.

