DMI varsler kraftig regn frem til mandag morgen

DMI har udsendt varsel om kraftig regn i store dele af TV SYDs område fra søndag aften og frem til mandag morgen.

Et udbredt regnvejr er på vej op over den sydvestlige del af landet. Kriteriet for kraftig regn er, at der falder mere end 24 millimeter på seks timer.

- Der ventes store lokale forskelle i nedbørsmængderne, fordi nedbøren vil falde som en blanding af regn og byger. Derfor er det kun lokalt inden for områderne, at der kan komme mere end 24 millimeter på seks timer, skriver vagtchef Jesper Eriksen, DMI i sin varsling.

I Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen, Billund og Vejen kommuner forventer DMI mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer fra klokken 16.

De typiske samlede nedbørsmængder frem til mandag morgen vil være 10 til 25 millimeter - men lokalt kan der komme 25 til 35 millimeter.

Det, der giver det våde vejr, er, at en koldfront vil indhente den varmfront, der lige nu er på vej op over den sydvestlige del af Danmark. Når fronterne mødes på denne måde, giver det tit ekstra nedbør omkring de områder, hvor de mødes, forklarer DMIs vagtchef Jesper Eriksen.

